Un prêtre du Gard condamné à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis pour corruption de mineurs et chantage

Le prêtre perd connaissance au moment où sa peine tombe : 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis. Il a comparu ce vendredi au tribunal judiciaire de Nîmes. Il a aussi interdiction d'entrer en contact avec les victimes, d'avoir des activités avec des mineurs et devra aussi payer des dommages et intérêts. L'homme est reconnu coupable de corruption de mineurs et de tentative de chantage. En 2016, il se fait passer pour une jeune fille sous le pseudo de Maïlyn ou pour un jeune garçon sous le pseudo d'Alexandre sur le réseau social Facebook. Il entre en contact ensuite avec des enfants âgés de 11 ans à 14 ans. Il leur envoie des photos dénudées en leur faisant croire qu'il s'agit du personnage qu'il s'est créé. Puis leur demande de faire de même. Quand les enfants le supplient de supprimer les photos, il leur fait du chantage. L'homme d'église demande d'autres photos dénudées et menace de partager les photos de ses victimes nues à leurs proches.

Des victimes mineures au moment des faits

L'une jeune fille qui est tombée dans le piège de l'homme est présente lors du procès. Lola* a 13 ans au moment des faits quand le soi-disant Alexandre la contacte par messages privés. "Je pensais que ça allait être une relation basique avec un garçon de mon âge." Elle envoie une photo d'elle en sous-vêtements, sous la pression psychologique qu'il exerce sur elle. L'homme de 46 ans à l'époque la menace de la partager avec ses amis. "On se sent trompés. On a peur que notre famille nous regarde différemment" se souvient la jeune femme. "J'aurais pu me suicider" ajoute-t-elle. À la barre, elle ne demande qu'une chose au prévenu "qu'il s'excuse pour _les vies d'enfants qu'il a endommagé._" L'avocate des victimes, Laurence Bourgeon assure : "qu'on est vraiment sur quelqu'un qui va très loin dans des conversations à caractère sexuelle."

Un prévenu qui assure avoir "dérapé"

"Au début je voulais faire de la prévention sur les dangers d'internet. Puis j'ai dérapé. Je me suis pris au jeu de rôle" déclare le prêtre, les mains jointes et le regard tourné vers le sol. Au delà des photos, l'homme posait des questions sur la sexualité des adolescents prépubères. "Je n'aurais jamais fait ça dans la vraie vie. Sur internet, _je n'avais pas conscience du mal que je pouvais faire_" martèle-t-il. Le prévenu explique avoir pris conscience de la gravité de ses actes quand il lui a été lu les messages lors de sa garde à vue. Il dit regretter ce qu'il a fait. Mais il maintient ne pas avoir " d'excitation pour les enfants." Son avocat, Jérôme Arnal abonde en ce sens : "Il n'y avait pas chez lui de volonté de commettre des actes pédophiles."

*Son prénom a été modifié