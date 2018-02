Un prêtre du Nord, soupçonné de viols et d'agressions sexuelles, mis en examen

Par Hélène Fromenty, France Bleu Nord et France Bleu

Un prêtre qui officie près de Dunkerque a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire vendredi soir. Il est soupçonné d'avoie violé et agressé sexuellement une jeune paroissienne. Les faits se seraient produits entre 2004 et 2008.