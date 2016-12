Un prêtre du sanctuaire de l'Ile Bouchard enlevé pendant plusieurs heures ce matin

Le Père Glou, l'un des prêtres du sanctuaire de l'Ile Bouchard a été enlevé pendant 2 heures par un individu sous la menace d'une arme. L'homme a été interpellé à Ingrandes de Touraine.

Plus de peur que de mal ce matin - mardi 27 décembre - pour le Père Glou. Il se trouve dans l'église Saint Gilles de L'ile- Bouchard avec un sacristain lorsqu'un homme sous la menace d'une arme exige qu'il le conduise à Ingrandes-de-Touraine. Le Père Glou obéit à son agresseur et les deux partent vers la destination exigée par l'individu. Pendant ce temps, le sacristain donne l'alerte et la gendarmerie de Chinon déploie des forces sur le terrain. Le prêtre réussira à échapper à la surveillance de son kidnappeur. L'homme sera finalement interpellé dans les rues d'Ingrandes-de-Touraine après qu'il ait menacé une personne avec un long couteau.

l'individu d'une cinquantaine d'années est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Chinon. Il est déjà connu des services de police pour des faits de violences