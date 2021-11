Un prêtre libanais condamné à Caen à 15 ans de réclusion pour viols sur mineurs

Ayant toujours refusé de se soumettre à la justice française, c'est en son absence que Mansour Labaky a été condamné ce lundi à 15 ans de réclusion par la cour criminelle du Calvados. Son avocate n'aura obtenu ni le renvoi qu'elle a demandé en début d'audience, ni l'acquittement qu'elle a plaidé à la fin. En face, c'est le soulagement pour les victimes présentes. Même pour celles pour qui les faits sont prescrits.

"Il me bénissait en me caressant les seins et en m'embrassant sur la bouche"

Car l'aura énorme dont il bénéficiait à l'époque et l'influence qu'a encore au Liban le prêtre maronite de 81 ans a fait peser une chappe de plomb qui a été lourde à lever. Pourtant, les témoignages sont accablants. Toutes racontent des faits similaires. Son obsession pour les jeunes filles, ses jeux sexuels et la culpabilité que toutes ont ressentie. Se sentant fautives. "Il m'a violée et ensuite m'a demandé de me confesser" raconte l'une. "Il me bénissait en me caressant les seins, en m'embrassant sur la bouche" rapporte une autre. Sa nièce a fait le voyage spécialement des Etats Unis pour témoignage. Orpheline de père, elle est violée par celui qui était le guide spirituel de la famille. Son charisme est tel, que personne ne les croit quand elles essayent de parler. Mais pour toutes celles là, les faits ont été révélés trop tard et sont prescrits.

Mansour Labaky, déjà condamné en 2012 par la justice ecclésiastique

C'est l'obstination d'une religieuse qui a permis de saisir la justice ecclésiastique et d'aboutir à la condamnation de Mansour Labaky en 2012. Et là, les souvenirs violents ont ressurgi. "Je me suis souvenue des caresses, puis des fellations, de son corps sur le mien et du viol" raconte la seule qui est partie civile au procès. Elle avait 13 ans. Pour deux autres, les faits ne sont pas non plus prescrits. Ces deux orphelines de la guerre au Liban ont été violées à 8 et 11 ans. "Il me disait qu'il m'aimerait comme un père, j'avais perdu le mien à 5 ans, je ne savais pas ce que c'était" avait dit la plus jeune aux enquêteurs. Elles n'ont pas eu la force d'être là. Mais elles attendaient ce procès, "pour qu'ils mettent fin à ces démons qui me hantent" a écrit l'aînée dans une lettre lue à l'audience.

"Il faut montrer aux victimes que leur courage n'a pas été vain"

"C'est odieux d'avoir ainsi abusé de sa qualité de prêtre pour soumettre ses victimes" accuse l'avocat général Pascal Chaux. Qui réclame au moins 15 ans de réclusion pour "leur montrer que leur courage n'a pas été vain". Au terme de deux heures de délibéré, la cour criminelle a suivi ses réquisitions "pour les conséquences psychiques sur les victimes et l'atteinte à l'institution qu'il était censé défendre".

L'accusé ayant été jugé par défaut, l'appel n'est pas possible. Le mandat d'arrêt international prononcé contre lui en 2014 continue de produire ses effets a expliqué la cour. Le seul recours possible est de faire opposition au jugement. Mais pour que cette affaire puisse être ré examinée, il faut soit que Mansour Labaky se constitue prisonnier soit qu'il soit arrêté.

La seule partie civile au procès a demandé 117 000 euros de dommages et intérêts. Etant donné l'heure tardive du verdict (23h50), la cour a mis sa décision sur les intérêts civils en délibéré et l'annoncera vendredi matin à 9 heures.