Un prêtre officiant à la télévision avait été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur

"J’ai pris la décision de lui retirer tout ministère jusqu’à nouvel ordre", a indiqué l'évêque de Nanterre, Matthieu Rougé, "surpris" et "choqué" de ce "manque de discernement". "Il n’a plus le droit de célébrer la messe ni les autres sacrements, n'est plus prêtre dans mon diocèse" depuis mercredi, a-t-il insisté.

L'information avait été révélée par Libération vendredi, le jour même où les évêques de France, réunis à Lourdes, annonçaient qu'ils reconnaissaient "la responsabilité institutionnelle de l’Église" dans les violences sexuelles subies par des milliers de victimes.

Ce prêtre faisait partie des trois prêtres ayant officié pour cette messe à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et il a été condamné à dix mois de prison avec sursis en 2007, à Nancy, pour "atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans".

Selon le rapport Sauvé publié le 5 octobre, quelque 216.000 personnes majeures ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles quand elles étaient mineures, de la part de prêtres, diacres, religieux ou religieuses, depuis 1950.