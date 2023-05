Un prêtre traditionnaliste devant les assises de Vendée pour viols et agressions sexuelles

Un prêtre traditionaliste de 56 ans est jugé à partir de ce lundi et pour deux semaines devant la cour d'assises de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Il est poursuivi pour viols et agressions sexuelles, par personne ayant autorité, sur 27 mineurs entre 2003 et 2019. Mais certains faits remonteraient même à 1995. La plupart des victimes étaient âgées entre 12 et 14 ans lors des faits. Cet homme en poste au prieuré Notre-Dame-du Rosaire à Saint-Germain-de-Prinçay, près de Chantonnay, appartenait à la Fraternité Saint Pie X, non reconnue par l'Église catholique.

"Les victimes attendent la condamnation la plus ferme et la plus longue possible", maître Hugues De Lacoste Lareymondie

"Les victimes attendent évidemment, et avant tout la justice, et la condamnation la plus ferme et la plus longue possible", confie l'avocat Hugues De Lacoste Lareymondie qui défend la plupart d'entre elles. "Les procès ont aussi des vertus cathartiques. Même si c'est difficile de raconter une nouvelle fois, les victimes savent que c'est la dernière page qu'elles vont tourner, celle qui emportera la condamnation de leur bourreau".

L'affaire avait éclaté quand l'une de ses victimes l'avait dénoncé en octobre 2020. Aussitôt, le responsable du prieuré lui avait demandé d'alerter la justice, provoquant l'interpellation du prêtre et son placement en détention . "C'était le prêtre de leur paroisse. On n'attend pas ça d'un prêtre, On attend d'un prêtre qu'il vous parle du Ciel et de religion, et pas qu'il vous fasse du mal. Donc évidemment, c'est le choc. (...) Ce choc se traduit en poursuites pénales par une circonstance aggravante des infractions qui est l'abus d'autorité. C'est la sidération. C'est déjà horrible quand c'est un professeur de sport, un moniteur de colonie de vacances, un beau-père ou n'importe qui. Mais alors, quand c'est un prêtre, c'est probablement ce qu'il y a de plus épouvantable. Parce que c'est ce qu'il y a de plus inacceptable et de plus inattendu. Il est là pour enseigner la douceur et l'amour de la religion. On est à des années-lumière de ça".

Le procès qui débute ce lundi à 14h devrait se tenir à huis clos, car les victimes étaient mineures au moment des faits. Le verdict est attendu vendredi 2 juin.