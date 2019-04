Un prêtre de Martigues visé par une enquête pour attouchements sexuels

Martigues, France

Stupeur et étonnement à Martigues après l'annonce, en fin de messe dominicale, de l'ouverture d'une enquête pour attouchements sexuels visant l'un des trois prêtres de la Maison Saint-François.

"Des paroissiens pleuraient, d'autres refusaient d'y croire, certains ont prié pour lui... tout en espérant qu'il y ait une erreur", se confie sœur Marlène, proche du prêtre mis en cause.

Les faits présumés se seraient déroulés il y a cinq ou six ans, à Aix-en-Provence. Mais la plainte n'a été déposée qu'au mois de septembre dernier. Le plaignant est un homme, qui était déjà majeur à l'époque.

Une première dans les Bouches-du-Rhône

C'est une première dans le département, témoigne Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-provence et Arles : "c'est une immense tristesse. Cela fait dix ans que je suis archevêque et je n'ai jamais été amené à traiter une affaire comme celle-ci. Je suis blessé profondément, il s'agit d'un prêtre du diocèse et je pense énormément à ce jeune qui a caché son mal pendant plusieurs années et qui a finalement pris la décision de porter plainte".

Les fidèles ont presque pris la triste habitude de voir éclore des scandales sexuels au sein de l'Eglise. Mais cette fois, c'est dans la toute petite église de Martigues. "Ça nous touche d'autant plus qu'il s'agit de quelqu'un que l'on connait, qu'on l'on croise très régulièrement dans la paroisse. C'est toujours blessant que quelqu'un à qui vous accordez votre confiance et votre amitié soit soupçonné de quelque chose", se désole Renée, retraitée et paroissienne depuis toujours à la Maison Saint-François.

Les prêtres sont immédiatement soupçonnés, condamnés, voire insultés dans la rue - Père Benoit Delabre, curé de la Maison Saint-François

Le curé de la paroisse, le père Benoit Delabre, s'inquiète lui aussi de ce scandale naissant, déjà très impacté par les affaires d'agressions sexuelles qui se répètent dans l'Eglise, partout en France et dans le monde : "les prêtres sont tout de suite soupçonnés, condamnés, voire carrément insultés dans la rue. Cela m'est déjà arrivé, y compris à Martigues!"

Le vicaire mis en cause a été suspendu de ses fonctions dès que l'archevêque d'Aix-Arles a été informé de l'ouverture de l'enquête. Il n'a cependant pas encore été entendu par les enquêteurs. Le procureur appelle à respecter la présomption d'innocence.