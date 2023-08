Un prisonnier de Perpignan en grève de la faim depuis plus de 50 jours

"La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, il me disait que ses prises de sang devenaient catastrophiques", raconte Sandrine, la compagne de ce Perpignanais de 50 ans. La situation est désespérée." Nasérédine n'avait pas de casier judiciaire avant sa condamnation. Jugé en appel en 2022 pour avoir brisé une bouteille de verre sur un homme, entrainant quinze jours d'incapacité totale de travail (ITT), il été condamné à quatre ans de prison. Il est aujourd'hui dans l'attente de l'examen de son deuxième pourvoi en Cassation.

Mais entre temps, l'état de Sandrine s'est dégradé. La compagne de Nasérédine est atteinte d'un cancer et se trouve dans un état critique. Le Perpignanais a donc formulé plusieurs demandes de remise en liberté, sans succès. Désespéré, il a donc décidé le 20 juin d'entamer une grève de la faim.

Faible et en fauteuil roulant, "dans l'indifférence la plus totale"

Ces derniers jours, les appels de Nasérédine se font rares. "Aux dernières nouvelles, il ne tenait plus debout et il avait du mal à s'exprimer, précise Raphaël, l'un de ses amis. Il se déplaçait en fauteuil roulant. Il nous a dit que le directeur de l'administration pénitentiaire était venu le voir. Mais il y a un vrai manque de communication sur son état de santé au jour le jour. C'est d'une terrible opacité."

Depuis fin juillet, les proches de Nasérédine multiplient les appels à la prison de Perpignan pour s'informer de son état de santé. "On n'a pas de réponse claire, dans l'indifférence la plus totale, regrette Raphaël. Nous avons pourtant cumulé douze heures d'appels à l'administration pénitentiaire."

"Il refuserait l'hospitalisation"

Contactée par France Bleu Roussillon, la direction de la prison de Perpignan n'a pas souhaité répondre. Selon Pierre Grousset, le secrétaire local du syndicat Ufap-Unsa Justice, le protocole sanitaire est respecté. "Ce détenu est placé sous surveillance adaptée, avec des rondes toutes les trois heures la journée et toutes les deux heures la nuit. L'unité sanitaire l'examine tous les jours. Mais pour l'instant, il refuserait l'hospitalisation. Et on ne peut pas le forcer à se soigner."

Selon la loi, une personne incarcérée se trouve sous la responsabilité de l'Etat, qui doit veiller à préserver la sécurité et la santé du détenu. "En revanche, on ne peut pas contraindre un prisonnier à s'alimenter si sa volonté est exprimée de manière claire et répétée, précise Katia Lucas-Geoffroy, avocate spécialisée dans la protection des droits des personnes vulnérables. Mais la question se pose : peut-on laisser mourir quelqu'un ? Toute personne, même si elle est détenue, a droit au respect de sa dignité. Si cet homme venait à perdre connaissance, il me semble qu'une hospitalisation d'urgence s'imposerait."

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le pronostic vital de Nasérédine est désormais engagé. Malgré cela, la date d'examen de sa dernière demande de remise en liberté est toujours fixée au 12 septembre.