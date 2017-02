Un prisonnier de Perpignan s'évade par la grande porte, en se faisant passer pour un autre

Vol, ou complicité ? Un détenu de la prison de Perpignan s'est fait passer pour un autre, et a été libéré samedi matin.

Evasion culottée à la prison de Perpignan, samedi matin. Ce n'était pas spectaculaire, mais efficace : un homme a été libéré en profitant de la carte d'identité pénitentiaire d'un autre prisonnier.

Ce matin-là un prisonnier attend sagement d'être libéré, c'est son jour. Et ça dans la prison, tout le monde le sait, et en premier, le compagnon de cellule. Ce dernier récupère alors la carte d'identité pénitentiaire de celui qui doit sortir. On ignore encore par quel moyen, s'il l'a volée, ou s'il y a eu un accord entre les deux hommes. L'enquête devra déterminer s'il y a eu complicité.

Toujours est-il que quand on appelle l'homme qui doit être libéré, c'est le porteur de la carte qui se présente aux surveillants. Il faut croire que la ressemblance entre les deux prisonniers est forte, car c'est sans problème que le gardien l'amène au greffe, qui enregistre les formalités, et lève l'écrou.

Une sortie sans problème

L'homme passe la grille, et sort tranquillement du centre pénitentiaire. Il avait encore quelques années à purger, pour plusieurs affaires, dont au moins une pas encore jugée. Il est notamment connu pour association de malfaiteurs.

Un peu plus tard, le compagnon de cellule, celui qui devait vraiment sortir, se présente aux surveillants. Il dit qu'il n'a pas entendu l'appel de son nom pour la procédure de sortie. C'est à ce moment là que les gardiens comprennent leur erreur et donnent l'alerte. Le fuyard est activement recherché, et après ce dysfonctionnement, une enquête interne à la prison devrait aussi être menée.