Caudan, France

Un homme d'une vingtaine d'années a profité du moment des soins ce mercredi matin à l'hôpital spécialisé de Caudan près de Lorient pour s'échapper. Ce détenu de la prison de Ploemeur a volé une voiture sur le parking.

Une cinquantaine de militaires a été aussitôt dépêchée à sa poursuite. Une vingtaine de militaires de la compagnie de Lorient, autant de la compagnie de Pontivy, une patrouille de l'escadron motocycliste du Morbihan, un technicien en investigation criminelle de Vannes, l'équipe cynophile de Lorient, mais aussi l'hélicoptère de la section aérienne de Saint-Nazaire.

Les gendarmes ont localisé la voiture dans la forêt de Camors, à Baud, près de Pontivy, une trentaine de kilomètres plus loin. Le véhicule avait été abandonné, mais son conducteur a été retrouvé non loin de là, dans les bois. Il a été interpellé vers midi et demie et placé en garde-à-vue à Lorient.