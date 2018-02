Maubeuge, France

Un homme soupçonné d'une vingtaine de viols aurait été interpellé lundi près de Maubeuge dans le Nord. L'affaire est partie de Belgique à la suite de la plainte d'un victime pour viol. La police judiciaire de Lille aurait trouvé une similitude avec plus d'une vingtaine de dossiers restés sans solution.

Après que la victime a porté plainte, les policiers belges ont aussitôt informé leurs homologues français. Selon une information de nos confrères de RTL, les enquêteurs français auraient aussitôt fait le rapprochement avec des affaires non élucidées dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Les relevés ADN réalisés outre-Quiévrain correspondaient avec ceux réalisés dans une vingtaine d'affaires non élucidées de ce côté de la frontière. La plus ancienne remonterait à 1988, il y a donc trente ans.

Grâce à une coopération des polices belges et françaises et à la vidéo-surveillance, la voiture du suspect aurait été repérée ce week-end dans la région de Maubeuge. Un homme d'une cinquantaine d'années aurait été interpellé et placé en garde à vue.