Un procès atypique à Albertville : des gendarmes sont sur le banc des prévenus

Le procès de six gendarmes s'est tenu lundi devant le tribunal correctionnel d'Albertville. Les faits remontent au 27 mars 2018, en pleine saison touristique à Val Thorens. Les gendarmes étaient poursuivis pour violence sur un saisonnier ivre. La décision sera rendue le 3 février prochain.

Albertville - France

Une altercation en partie filmée par des caméras de vidéo-surveillance, mais des violences contestées par les gendarmes

Les gendarmes poursuivis n'étaient pas en service ce soir là. Ils étaient sortis ensemble, dîner et se détendre. Tous reconnaissent à l’audience avoir consommé de l'alcool. Certains de ces gendarmes travaillaient sur la station pendant la période touristique, d'autres étaient invités par un ami gendarme. Tous les six sont poursuivis pour "violence par une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité".

Les faits se déroulent dans la nuit du 27 mars 2018 dans la station de Val Thorens. Un saisonnier alcoolisé provoque les médiateurs de la station "les ambassadeurs du respect". Les gendarmes, au repos, en civil, sont intervenus pour le calmer. C'est là que les versions divergent. Le jeune, qui n'était pas présent à l’audience lundi, affirme dans une lettre -plainte avoir été plaqué au sol, traîné sur plusieurs mètres et avoir reçu des coups. Les gendarmes contestent. Un à un, à la barre, ils expliquent être intervenus pour "maîtriser"ce saisonnier, pour lui demander de rentrer chez lui. Et s'ils se sont retrouvés à le plaquer par terre, dans la neige, c'est parce qu'ils ont glissé sur le sol verglacé et qu'ils voulaient lui parler.

Plusieurs éléments de cette scène qui aura duré 20 minutes ont été filmés par les caméras de vidéo surveillance.

Le parquet, très embarrassé par cette affaire, plaidera "une peine symbolique d'un mois d'emprisonnement avec sursis" en regrettant que seul un gendarme sur les six se soit un peu remis en cause dans cette affaire. Pour la défense il n'y a eu aucune violence, simplement des gestes appropriés pour mobiliser ce jeune agressif. L'avocat indique que ce sont des gendarmes "exemplaires", certains ont obtenu des médailles pour leur travail. Les deux avocats ont plaidé la relaxe.

Le tribunal rendra une décision le 3 février prochain.