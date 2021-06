Un procès aux assises ordonné contre Kevin Guiavarch, le jihadiste "repenti" originaire de Bretagne

Kevin Guiavarch est accusé d'avoir combattu en Syrie au sein du groupe Etat islamique (EI) entre 2012 et 2016. Deux juges antiterroristes parisiens ont ordonné un procès aux assises pour cet homme de 28 ans et pour ses quatre épouses selon l'AFP.

Ces cinq personnes, parties en Syrie avec leurs six enfants entre 2012 et 2016, avant de se rendre aux autorités turques la même année, sont accusées "d'association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes" terroristes, selon l'ordonnance des juges du 12 mai. Les avocats des épouses et le parquet national antiterroriste (Pnat) ont fait, pour des motifs différents, appel de l'ordonnance de renvoi aux assises.

Accusé d'avoir combattu aux côtés de l'EI

Kevin Guiavarch, figure du jihadisme français, s'était envolé vers la Syrie un an et demi avant que le califat soit proclamé par l'EI et deux ans avant le début de la vague d'attentats meurtriers en France. Après quelques temps au sein d'une unité des rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL), il rejoint en juin 2013 le groupe EI au sein duquel il est accusé d'avoir "combattu". Selon l'AFP, le Français côtoie les futurs auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Raqqa, où il recrute, avec sa première épouse, d'autres femmes qui les rejoignent et dont certaines deviendront ses épouses.

Le jihadiste d'origine bretonne et ses quatre épouses assurent ressentir des doutes quant à l'Etat islamique et parviennent, après plusieurs tentatives, à quitter la Syrie en juin 2016. Mais pour les magistrats, Kevin Guiavarch a bien été impliqué. "La nature de son activité sur zone et la période à laquelle il aurait pris ses distances avec l'EI ne met pas en échec l'évidence et les preuves de son engagement jihadiste dans la durée", rapportent-ils à l'AFP après quatre ans d'enquête.