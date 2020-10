Un couple de Vinzier en Haute-Savoie comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour abus de faiblesse et abus de confiance de leur voisine vulnérable. Le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre.

Un procès de l'isolement et de l'accompagnement de la fin de vie devant la justice à Thonon-les-Bains

En cette semaine nationale des aidants, le procès qui s’est tenu ce mardi devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains est étrangement d’actualité.

Un couple de personnes âgées de Vinzier, dans le Pays du Gavot en Haute-Savoie, comparaissait pour abus de faiblesse et abus de confiance sur une personne vulnérable, et recel de bien.

Dans cette affaire, il est question de 240 mille euros, (mais ce montant total est resté très flou et contesté par la défense), durant les quatre années où cette femme et cet homme de, respectivement 70 et 80 ans se sont occupés de leur voisine grabataire de 90 ans, dont la famille a demandé des comptes après son décès.

La question essentielle durant l’audience a été de déterminer l’état de vulnérabilité de la défunte, avec en filigrane la douloureuse réalité de l’isolement et de l’accompagnement des personnes en fin de vie.

J'étais seule à m'en occuper, sa famille disait "les vieux on les place"

A la barre, celle que son aînée surnommait affectueusement Jacquotte, raconte une histoire tristement banale, une histoire dont rien, ni personne, ne ressort ni tout blanc, ni tout noir.

C’est elle, qui durant quatre ans s’est occupée de sa voisine. Dans un huit-clos résume le président Poitrineau. Dans l’isolement d’une vieille dame déclinante.

Elle ne voulait pas aller en maison de retraite, elle m’avait fait promettre de m’occuper d’elle jusqu’au bout. J'étais seule à m'en occuper, sa famille disait les vieux on les place".

Jacquotte a tenu parole. Elle a fait les courses, changé les couches, puis géré les comptes, a encaissé une centaine de chèques, et est devenue avec son mari bénéficiaire de l’assurance-vie de sa voisine fortunée.

Une dépossession presque complète

"J'ai fait tout ce qu'elle m'a dit, c'est elle qui signait les chèques. Oui elle était clouée au lit, quasiment aveugle, mais elle avait toute sa tête, ce qu'elle me donnait c'était pour me remercier de tout ce que je faisais pour elle" se défend la prévenue quand le président l'interroge sur l'argent, "sur les 107 chèques avec lesquels vous avez rempli votre compte épargne". C'était une dépossession presque complète.

"C’est vrai qu’au début elle a voulu aider", souligne le procureur mais ensuite elle a cédé à l’appât du gain. A chaque fois, on vous dit, moi j’étais là pour m’occuper d’elle, eux non, sous-entendu la famille. On s’auto-convainc qu’on est dans son bon droit...

Pas d’horribles vautours

"Ni son mari , ni elle ne sont d'horribles vautours c'est plus compliqué que cela" reconnaît l'avocat des parties civiles Maître Cuttaz.

La victime, avait surtout besoin d’un accompagnement de fin de vie, et la question essentielle est de savoir si elle était encore capable de prendre des décisions. Et c'est non.

"Un accompagnement, une aide qu’a réclamé ma cliente auprès de l'ADMR sans l’obtenir" déplore l’avocat de la défense. Ils ont tout au plus profité de vingt mille euros de gratifications. Les vautours ne sont pas mes clients tempête Maitre Pianta, mais la famille qui ne s'est jamais occupée de sa parente".

Le procureur de la république, Etienne Moreau, a requis 2 ans de prison avec sursis probatoire, soit l’obligation de payer les sommes dues au trésor public, d’indemniser chacune des 5 parties civiles, et de verser 10 mille euros d’amende.

Le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre