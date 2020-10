Un procès en avril 2021 après la mort d'une octogénaire qui avait bu de la soude dans un Ehpad d'Elbeuf

Magali Guimont vient de recevoir le courrier du procureur de la République de Rouen. L'Ehpad "La ruche" à Elbeuf est renvoyé devant le tribunal correctionnel en avril 2021. Poursuivi en tant que personne morale pour avoir involontairement causé la mort d'une résidente en octobre 2019.

Brigitte Guimont, la mère de Magali, y vivait depuis un mois et demi quand elle a avalé de la soude caustique par accident, le 15 octobre 2019. L'octogénaire, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a pénétré dans un local technique qui n'était pas fermé à clé et bu deux verres de détergent industriel qui se trouvaient là. Elle est morte quatre jours plus tard à l'hôpital d'Elbeuf, la bouche et les organes brûlés. La famille a porté plainte. L'enquête est désormais close et l'établissement sera donc poursuivi pour "défaut d'organisation", "manque de surveillance" et pour plusieurs négligences qui ont abouti involontairement au décès de cette patiente de 82 ans hébergée dans une unité protégée.

La famille de Brigitte Guimont espère enfin obtenir des explications sur les circonstances de la mort de la vieille dame. Notamment sur l'organisation de l'établissement et en particulier de l'unité Alzheimer où vivait la victime. Magali Guimont espère aussi que l'histoire tragique de sa mère serve de leçon. "Il manque du personnel soignant dans les Ehpad, surtout dans ces unités qui sont protégées normalement". La jeune femme en a fait son combat. Elle anime une page Facebook "Mon combat pour la vérité : mourir mais pas comme ça".

L'audience devant le tribunal correctionnel de Rouen aura lieu le 6 avril 2021.