Un procès en correctionnelle demandé pour un ancien militaire de Limoges proche de l'ultra droite

Le parquet anti-terroriste a demandé vendredi 1er octobre, dans un réquisitoire définitif, le renvoi en correctionnelle d'un ancien militaire. Cet homme de 38 ans avait été arrêté en mai 2020 à Limoges puis mis en examen pour entreprise individuelle terroriste et infraction à la législation sur les armes. C'est désormais au juge d'instruction chargé de l'enquête de décider du renvoi ou non devant le tribunal correctionnel.

Le trentenaire était surveillé par la DGSI, les services de la sécurité intérieure, car il publiait des messages de plus en plus virulents sur les réseaux sociaux. Il est notamment soupçonné d'avoir fait la promotion du discours sur "le grand remplacement" et se présentait comme adorateur de Brenton Tarrant, un Australien suprématiste blanc accusé d'avoir tué 51 personnes dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande en mars 2019. Il est également accusé d'avoir effectué des recherches sur des lieux de la communauté juive de Limoges.

Au moment de son arrestation dans un appartement du quartier de la cathédrale à Limoges il y a un plus d'un an, les enquêteurs avaient retrouvé trois engins pyrotechniques avec des boulons collés, un fusil de la seconde guerre mondiale et des munitions.

Des témoins, qui l'avaient côtoyé pendant le mouvement des gilets jaunes parlaient d'un homme aux propos "excessifs", mais plutôt "perdu" et dans "le mal-être". Un homme déjà connu de la justice, puisqu'il a été condamné en 2019 à quatre mois de prison ferme pour des menaces à l'encontre de membres de l'association SOS Racisme en Limousin et quelques semaines plus tard à une peine avec sursis pour pour acquisition et détention d'arme sans autorisation.