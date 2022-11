Un procès en diffamation pour des tweets dans l'affaire d'islamophobie à l'IEP de Grenoble

Claire Guéville est professeur d'Histoire-Géo dans un lycée de Rouen et responsable nationale du SNES-FSU, en charge des questions lycée, bac et accès aux études supérieures. "Je ne sais pas ce que je fais là" déclare-t-elle d'emblée à la Présidente du tribunal correctionnel de Grenoble qui l'interroge. "Je n'ai pas écrit ces tweets. C'est bien mon nom mais on a changé l'identifiant."

ⓘ Publicité

Qui a changé l'identifiant du compte Twitter de Claire Guéville ?

Le portable de Claire Guéville passe alors de main en main pour savoir si, pour changer l'identifiant d'un compte, il faut en être absolument de titulaire. Le procureur de la République explique : "Je n'ai pas Twitter. Je ne sais pas comment cela marche techniquement. Je ne suis pas informaticien. Mais, effectivement, les tweets incriminés n'ont pas le même identifiant. Cela pose un problème."

Maitre Aude Weill-Raynal et Maitre Caroline Valentin (de gauche à droite sur l'image), les deux avocates de Vincent Tournier © Radio France - Véronique Pueyo

Vincent Tournier, l'enseignant en sciences politiques, chargé d'un cours sur l'Islam et les musulmans de France, à l'IEP de Grenoble, n'était pas présent à l'audience mais ses deux avocates ont plaidé la mauvaise foi de l'accusée : "Mme Guéville utilise Twitter depuis 10 ans, elle en connait parfaitement le fonctionnement. Quand elle a vu que ses tweets qui traitaient notre client de raciste et de négationniste relevaient du délit de presse, elle les a effacés et a changé son identifiant. Car seul le titulaire d'un compte twitter peut le faire. Tout le monde sait cela." affirme Maitre Caroline Valentin qui veut replacer cette affaire dans son contexte. "En mars 2021, en arrivant sur le campus, Vincent Tournier découvre avec effroi les tags anonymes sur les murs de Sciences Po qui le traitent, lui et un autre collègue, d'islamophobe et de fasciste. Nous sommes 5 mois après l'assassinat de Samuel Paty. On sait que le mot islamophobe est une arme létale. C'est grave de jeter ainsi un homme aux chiens" conclut-elle et de réclamer 6000 euros pour les frais de justice et 12 000 euros de dommages et intérêts.

La relaxe requise par le parquet

Pas convaincu, le procureur, lui, requiert la relaxe, alors que souvent dans les affaires de diffamation le parquet s'en remet au tribunal et ne requiert pas de peine. Le magistrat met surtout en avant le problème technique de savoir qui peut changer l'identifiant.

La défense jubile : "Monsieur le procureur a déjà dit beaucoup de choses" lance Maitre Weyl, avocat de Claire Guéville. "Je veux d'abord rendre hommage à Samuel Paty. Et puis dire à votre tribunal que ma cliente n'est pour rien dans ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble. Au contraire, c'est Monsieur Tournier qui veut faire du buzz autour d'une polémique qui l'obsède, à savoir l'islamophobie et l'islamo-gauchisme."

Claire Guéville, professeur à Rouen et responsable nationale du SNES-FSU, à la sortie de l'audience, avec son avocat, Maitre Frédéric Weyl

Le tribunal rendra son jugement le 11 janvier 2023. En attendant, Claire Guéville insiste : "Dans cette histoire, on a voulu se faire une responsable syndicale. Comme j'étais opposée à la réforme Blanquer sur le bac, j'avais beaucoup d'ennemis politiques qui avaient intérêt à discriminer mon action au sein du SNES."