Un procès fictif avec de vrais juges, greffiers et avocats pour réclamer plus de moyens à Toulouse

Un procès fictif était organisé ce mercredi 8 février à Toulouse, à l'initiative d'avocats du barreau de Toulouse (revoir la vidéo plus bas). Un procès pour "tentative de meurtre de la justice", privée des moyens nécessaires à sa "survie".

Salle pleine à craquer

Dans un décor de cour d'assises, de vrais juges, greffiers ou avocats en robe, étaient présents comme l'a constaté un journaliste de l'AFP. Devant une salle de 300 places pleine à craquer, ils ont raconté leurs efforts quotidiens pour exercer leur travail dans des conditions de plus en plus "indignes".

Ce procès fictif a eu lieu moins d'une semaine après que le procureur et le président du tribunal judiciaire de le Ville rose ont regretté le 2 février lors d'une conférence de presse un manque chronique de moyens de leur juridiction, décrite comme au bord de "l'essoufflement". "La justice est un pilier de la démocratie et à Toulouse, elle n'est plus rendue normalement", s'indigne le Bâtonnier de Toulouse.

Selon les chiffres communiqués à cette occasion, en 2022 il y avait en France en moyenne 71 juges du siège et 27 magistrats du parquet environ par million d'habitants dans les 11 juridictions les plus importantes. A Toulouse, le ratio n'est que de 57 juges et 21 membres du parquet.

En novembre, environ cent professionnels s'étaient aussi mobilisés devant le Palais de justice pour dénoncer une justice au rabais.

Avec AFP