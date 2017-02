Un procès repoussé car aucun agent de l'administration pénitentiaire ne pouvait amener le détenu au tribunal de Tours

C'est la seconde fois que ça arrive à ce cambrioleur présumé : le procès prévu le 16 février a été ajourné au dernier moment car il n'y avait personne pour transporter le détenu de la prison au tribunal de Tours. Les victimes sont scandalisées.

C'est une illustration éclatante du manque d'effectifs dans l'administration pénitentiaire : jeudi 16 février, au tribunal correctionnel de Tours, le procès d'un cambrioleur en série a été reporté pour la deuxième fois en deux mois parce qu'il n'y avait aucun agent disponible pour l'extraire de sa cellule et l'amener au tribunal.

Sur une vingtaine de parties civiles, quatre seulement étaient venues au tribunal correctionnel de Tours pour assister au procès. Ces victimes et leurs avocats ont donc fait le déplacement pour rien, pour la deuxième fois. Certaines n'ont pas caché leur amertume.

"C'est de l'écoeurement parce que ça fait un an que ça dure, ça va durer 6 mois de plus, et moi je n'arrive pas à clôturer la chose tant qu'il n'y a pas eu de procès. Je me déplace à chaque fois, mais je ne suis pas sûre de me déplacer une troisième fois. C'est une contrainte professionnelle et personnelle pour rien en semaine, alors que je n'habite pas sur Tours. Je repars encore une fois sans rien. J'avais pu l'entendre en fin d'année pour des raisons de budget, là on n'a pas vraiment d'explication, et l'écoeurement est vraiment plus fort que la première fois" Une victime de cambriolage