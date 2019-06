Un proche d'Edouard Philippe placé en garde à vue à Rouen pour avoir frappé un policier en permission

Placé en garde à vue dimanche soir après avoir frappé un policier en civil, un homme de 38 ans a été libéré quelques heures plus tard. Il prétendait être le conseiller diplomatique du Premier Ministre. Le Procureur de la république de Rouen a saisi le S.R.P.J. pour reprendre l'affaire.

C'est le site Médiapart qui a révélé l'affaire. Dimanche soir, Khalid Bouksib attend un taxi devant chez ses parents à Darnétal. Un CRS en civil, qui habite la résidence et prétend avoir fait état de sa qualité de policier, lui demande alors ce qu'il fait là : l'immeuble a fait l'objet de dégradations ces derniers temps. Le ton monte entre les deux hommes si bien qu'ils en viennent aux mains. Le CRS reçoit deux ou trois coups de poings au visage.

La police, alertée par les voisins, place Khalid Bouksib en garde à vue. Il explique qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un policier. Il explique aussi qu'il est "conseiller diplomatique" d'Edouard Philippe et qu'il doit être présent quelques heures plus tard pour la visite du Premier Ministre russe Dmitri Medvedev au Havre. Contrairement à l'habitude, il est donc libéré à cinq heures et demi du matin, avant même l'audition de la victime.

"Une double connerie" résume une source judiciaire, "de la part de l'enquêteur et du parquetier", sans doute affolés par le prétendu titre du mis en cause et qui n'ont pas prévenu leur hiérarchie. Car en réalité, l'homme est bien un proche d'Edouard Philippe. Il habite au Havre, dirige une entreprise de conseil, mais il n'est pas un collaborateur de Matignon.

Ce lundi matin, le Procureur de la république de Rouen a donc demandé au S.R.P.J. de Rouen (Service Régional de Police Judiciaire) de reprendre l'affaire. La victime, qui a perdu une dent dans la bagarre, a été entendue. Les témoins aussi. Les vidéos tournées par les voisins sont en cours d'exploitation. Khalid Bouksib a été convoqué ce mardi matin et placé à nouveau en garde à vue.