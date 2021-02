Un professeur condamné après la découverte de photos dénudées d'une ancienne élève sur un site porno

Des photos d'une ancienne élève nue avaient été retrouvées sur des sites pornographiques. Un professeur de lycée a été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour atteinte à la vie privée.Il doit suivre des soins psychiatriques et indemniser la victime.

Agé de presque 60 ans, le professeur de lycée est suspendu depuis la rentrée 2019. Il reconnaît en partie les faits. Fin 2017, l'adolescente est une ancienne élève qui a changé d'établissement. Ils échangent sur internet via Messenger. Puis l'enseignant invite la jeune fille à son domicile. Rapidement, elle le considère comme "son meilleur ami, son confident". A plusieurs reprises, ils boivent de l'alcool. Et alors qu'elle prend une douche ou qu'elle est aux toilettes, l'homme la photographie à son insu. Plus tard, il la convainc de poser nue, promet que les photos resteront entre eux mais en fait les échange avec des inconnus sur des sites pornographiques.

Des clichés découverts par un ami du frère de la victime

C'est un ami du frère de la victime qui donne l'alerte après avoir découvert les clichés sur internet, accompagnés de commentaires peu flatteurs pour la jeune fille. Pour les supprimer, sa famille a dû se battre. A la barre, ce mardi 2 février, l'enseignant dit "avoir honte et se demande pourquoi il a fait ça". Il évoque "un jeu entre elle et lui", ajoutant qu'au moment des faits, son ancienne élève était majeure ce que conteste l'avocate de la victime Me David. L'avocat du prévenu, Me Loret estime "qu'on ne doit pas se contenter des maigres preuves du dossier". Les chefs de poursuites " diffusion d'images pédopornographiques" sont requalifiés en "atteinte à l'intimité de la vie privée".

Suspendu jusqu'à son procès

L'enseignant est condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, obligation de soins et d'indemniser la victime. Le professeur était suspendu jusqu'à son procès. "L'Education nationale va devoir maintenant prendre une décision" selon Me Loret.