Un professeur de piano du conservatoire de Pau mis en examen pour viols et agressions sexuelles ce mardi

Un professeur de piano du conservatoire de Pau a été mis en examen ce mardi pour viols et agressions sexuelles sur mineur. Ce Palois d'une soixantaine d'années a été interpellé chez lui à 6 heures ce lundi matin. Après près d'un jour et demi de garde à vue, il a été présenté à la justice ce mardi après-midi. Les faits sont très anciens, autour de 2007, mais le dossier semble très sérieux malgré tout.

Indices graves et concordants

La victime avait moins de 10 ans au moment des faits. Le professeur de piano est suspecté de plusieurs faits de viols et d'agressions sexuelles. La petite fille, puis l'adolescente, puis la jeune adulte a vécu sans parler de ce qu'elle a vécu, tout en souffrant beaucoup. Des éléments établissant cette souffrance sont dans le dossier. Et puis au printemps dernier elle a déposé plainte. Et malgré tout ce temps écoulé, les enquêteurs ont réuni assez d'indices "graves et concordants", comme le disent les textes, pour justifier cette mise en examen.

Le parquet, qui a jusque-là dirigé cette enquête discrète, a même demandé son placement en détention provisoire. La juge d'instruction, qui va maintenant diriger les investigations a rejeté cette demande. Il a été remis en liberté ce mardi après-midi, sous contrôle judiciaire : il doit pointer au commissariat régulièrement, prévenir de tous ses déplacements en dehors de la ville, et surtout il a interdiction d'exercer son métier auprès de mineurs. Il était toujours en exercice avant son arrestation.

Plusieurs faits, une seule victime

Les faits évoqués se sont déroulés à l'extérieur du conservatoire, lors de cours particuliers décentralisés dans des locaux communaux de l'agglomération de Pau. Il n'y a qu'une victime à ce stade de l'enquête. Beaucoup d'anciens élèves ont été entendus, et le mis en examen n'a pas d'antécédent judicaire. Pendant sa garde à vue, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs lors de son interpellation à son domicile, les enquêteurs ont procédé à une perquisition. Son matériel informatique entre autres choses a été saisi, et sera expertisé.