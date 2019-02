Un professeur de lycée de Béziers agressé par un parent d’élève

Béziers, France

Les professeurs du lycée Jean-Mermoz de Béziers (Hérault) ont exercé ce vendredi matin leur droit de retrait après l'agression à 8h30 de l'un des leurs. Un enseignant a été roué de coups par un parent d'élève, parce que ce dernier aurait insulté son fils, en classe de seconde. L’enseignant, qui porte la trace de nombreux coups au visage, est plutôt très apprécié de ses collègues de travail et de ses élèves rencontrés par France Bleu Hérault. Il a un jour d'ITT.

La toute première agression dans cet établissement professionnel de 500 élèves

Le père de famille s’est rendu au lycée avec sa compagne dans l’espoir de rencontrer la direction de l'établissement et d’avoir des explications sur le différend existant entre son fils de 15 ans et ce professeur. Mais en croisant l'intéressé, l'homme s’est jeté sur l'enseignant, lui assénant plusieurs coups de poing et de piedsalors que la victime était au sol.

Lui et sa compagne ont été placés en garde à vue pour 24 heures. Cette derniére a été remise en liberté dans l'aprés-midi. Son implication a été écartée. Pour le père de famille, le parquet décidera ou non d'une comparution immédiate ce lundi.

Guillaume, élève en classe de terminale, a été témoin de la scène. Il s’est même interposé entre eux, prenant au passage un coup. "C'était assez violent", confie-t-il. L’enseignant agressé que nous avons rencontré se dit choqué et ne comprend pas une telle violence. Il n’a pas souhaité s’exprimer.

Toutes les mesures d’accompagnement ont été prises par les services académiques. Béatrice Gille, rectrice de la région académique Occitanie et de l’académie de Montpellier, condamne tout acte de violence commis au sein des établissements scolaires ou à l’encontre d’un membre de la communauté éducative.

Quant à l’élève de seconde, réputé comme agité, il est par ailleurs exlu de son établissement lundi et mardi prochains, pour des faits qui ne seraient pas liés à cette altercation.