Un projet d'attentat sur des civils déjoué, deux hommes interpellés en région parisienne

Deux hommes radicalisés qui projetaient un attentat en France pendant les fêtes de fin d'années ont été interpellés en région parisienne. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a appris franceinfo ce mercredi. Ils projetaient une attaque au couteau sur des civils.

Un projet d’attentat au couteau sur des civils a été déjoué par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a appris ce mercredi franceinfo de sources concordantes, confirmant une formation du Parisien. Deux hommes âgés de 23 ans, radicalisés, ont été interpellés le 29 novembre dernier, à Meaux en Seine-et-Marne et au Pecq dans les Yvelines. Ils ont ensuite été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et écroués ce vendredi 3 décembre, indique une source policière.

Cet attentat devait avoir lieu avant la fin de l'année, pendant la période des Fêtes. L’un des hommes interpellés a reconnu que le projet d'attentat visait des civils. Il projetait une attaque au couteau inspirée par Daesh et voulait mourir "en martyr". Le second était déjà connu des services de police et condamné pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Des perquisitions menées notamment sur des supports numériques ont permis de retrouver de la documentation djihadiste en lien avec le groupe Etat islamique.

D’après les premiers éléments de l’enquête, aucune cible précise n’était privilégiée mais des rues bondées, des universités ou encore des centres commerciaux, dont un connu en banlieue parisienne, ont été évoqués. L’instruction doit maintenant permettre d’identifier d’éventuels autres complices, l’origine du processus de radicalisation et voir s’il y avait vraiment un projet précis de passage à l’acte.