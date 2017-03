Un projet d'élevage bovin contesté en justice par des habitants de Lussac-les-Eglises

Le tribunal administratif de Limoges examinait ce jeudi le recours de deux habitants de Lussac-les-Eglises, en Haute Vienne. Ils s'opposent à un projet d'élevage dans leur hameau, car ils le jugent surdimensionné et craignent des nuisances.

Des habitants de Lussac-les-Eglises, dans le nord de la Haute-Vienne, s'opposent à un projet d'implantation d'élevage bovin dans leur hameau, au lieu dit l'Expardelière. Les exploitants ont obtenu le feu vert de la préfecture de la Haute-Vienne, mais cet arrêté préfectoral est attaqué par deux riverains, qui ont plaidé leur cause devant le tribunal administratif de Limoges ce jeudi.

C'est la ferme des 1.000 vaches, mais version 300 vaches - Frédéric Oscar Boideau, un opposant

Le projet est contesté par une mère et son fils qui dénoncent un projet surdimensionné et craignent l'impact sur leur vie et celles de leurs voisins. "Ça va être l'enfer" résume Josette Boideau, la voisine la plus proche de l'exploitation. Elle multiplie les démarches depuis 2 ans pour empêcher la construction de stabulations à quelques dizaines de mètres de sa propriété. Le projet est d'y installer 200 vaches allaitantes et 100 veaux qui seront engraissés sur place.

"Le vis à vis avec notre maison sera direct" précise son fils Frédéric Oscar Boideau. Au delà des nuisances sonores et olfactives il craint une perte de valeur de la maison familiale. Plus globalement, ces opposants estiment que ça va pourrir la vie de tout le monde dans ce hameau de 12 maisons. Et surtout, ils ne cautionnent pas ce système d'élevage trop intensif à leurs yeux.

Le rapporteur public préconise de rejeter leur demande

Leur avis et leur opposition sur le mode d"élevage prévu par l'EARL Expardelière n'entre pas en ligne de compte répond l'avocat des exploitants. Maître Jean-Michel Clément précise que "le projet est conforme à toutes les règles et normes environnementales" et qu'il n'y a donc aucune raison de continuer à faire perdre du temps et de l'argent à ses clients. Le rapporteur public partage son analyse. Il a balayé un à un tous les arguments des riverains et a donc suggéré au tribunal de rejeter leur demande d'annuler l'autorisation préfectorale. Le tribunal administratif de Limoges rendra sa décision le 6 avril.