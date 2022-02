Un promeneur blessé par un chasseur en Haute-Loire

Il reconnaît sa responsabilité et plaide l'erreur de jugement. Le chasseur de 29 ans participait à une battue dans les bois de la Frétisse à Beauzac. Mais dimanche vers 11h, voulant viser un chevreuil, il touche un promeneur au niveau du bras.

L'homme de 69 ans, légèrement blessé par le tir de plomb, est transporté au centre hospitalier de Firminy. Il a pu ressortir dimanche soir de l'hôpital.

Le chasseur placé en garde à vue

Le chasseur, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Il détient un permis de chasse depuis plusieurs années et n'a aucun antécédent. Il est poursuivi pour blessures involontaires et sera convoqué en septembre devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay.

Dans un communiqué, la Fédération des chasseurs de Haute Loire "déplore" l'accident. Elle attend les résultats de l'enquête et envisage d'améliorer "la formation et la sensibilisation des chasseurs à la sécurité".