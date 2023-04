Un promeneur meurt piégé par la marée dans les Côtes d'Armor

En l'espace de deux jours, ce sont six personnes qui se sont faites piéger par la marée dans les Côtes d'Armor. Quatre lundi, deux mardi.

Les secours étaient déjà intervenues pour deux d'entre elles, près de l'Île Grande lundi, ils sont repartis sur la zone hier pour tenter de venir en aide à un promeneur qui s'est fait surprendre par la montée des eaux entre l'Île Grande et le Rocher du Corbeau sur la commune de Pleumeur-Bodou. Il est mort, malgré l'intervention des pompiers, des Sauveteurs en mer et de l'hélicoptère de la Sécurité civile.

Un deuxième sauvetage dans l'après-midi

A Penvénan, un peu plus à l'est toujours dans les Côtes d'Armor, l'hélicoptère de la Sécurité civile a été déployé pour récupérer une personne isolée par la marée également sur l'Île Bruc, vers 17 heures. Saine et sauve, la victime a été déposé quelques minutes plus tard sur la terre ferme.

Lundi, les secours étaient déjà intervenus - outre pour le sauvetage de l'Île Grande - également au Sillon de Talbert pour prendre en charge deux personnes isolées également par la marée.