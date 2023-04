Un propriétaire squatté à Nice depuis 10 mois : "J'ai envie de me faire justice moi-même"

Depuis 10 mois, l'appartement de Jérôme, quartier st Roch à Nice, est squatté par un couple et son bébé. La justice est passée, mais les squatteurs sont toujours là.

ⓘ Publicité

Pourtant il a tout essayé : concours de la force publique, enquêtes préalable de gendarmerie… Une expulsion a même été ordonnée, il y a plus de deux mois, mais rien n'y fait, les squatteurs sont toujours sur place.

Jérôme explique "apparemment ce sera leur choix de partir, c'est à dire qu'on a beau leur indiqué qu'il faut quitter les lieux, parce qu'ils ne sont pas chez eux, aujourd'hui la loi n'applique pas le fait de les évacuer. Il faut attendre…"

Attendre, encore, et au moins jusqu'à fin avril lui indiquent les autorités.

"10 mois que je suis tiraillé entre faire justice moi même et attendre la justice"

Chaque jour, depuis presque un an, Jérôme pense à déloger les squatteurs. "Et puis, vous avez aussi derrière votre avocat, qui vous rappelle que si aujourd'hui vous faites ce genre d'actes, c'est vous qui vous mettez en tords, ils peuvent vous attaquer, et vous pouvez payer pour eux."

Aujourd'hui, Jérôme a presque perdu 15 000 euros, entre les loyers, les charges, le prêt, l'huissier, l'avocat… L'assurance ne couvre pas les risques liés aux squats, il a déjà fait une croix sur son argent. "J'avance au jour le jour. Déjà récupérer mon appart, puis il faudra voir son état. Les carreaux des baies vitrées sont déjà cassés par exemple."

Toute cette histoire génère également beaucoup de stress. La préfecture des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force public. Le couple de locataire est expulsable à compter du 1ier mai.

C'est le deuxième appartement de la même résidence à être squatté par le couple.