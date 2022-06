La Justice et le diocèse de Nîmes viennent de signer un protocole pour lutter contre les abus sexuels dans l'Eglise.

Un protocole entre la Justice et le diocèse de Nîmes pour lutter contre les abus sexuels dans l'Eglise

Lutter contre les abus sexuels dans l'église : c'est l'objectif d'un protocole qui vient d'être signé ce mercredi entre l'Evêché -le diocèse de Nîmes- et les parquets de Nîmes et Alès (Gard). Cet accord prévoit que l'autorité religieuse signale les « faits de nature sexuelle commis sur des mineurs ou des majeurs vulnérables par un membre du clergé de l’Église catholique ou par des séminaristes religieux, par des laïcs, ou par du personnel salarié ou bénévole travaillant au sein d’un établissement relevant de l’église catholique ou de l’enseignement privé catholique. " De son côté, la justice s'engage formellement à traiter ces signalements et a prononcer des sanctions en cas de faits avérés.

Le protocole est signé par Monseigneur l'Evêque de Nîmes Nicolas Brouwet, Eric Maurel le procureur de la République de Nîmes et François Schneider, le procureur de la République d'Alès.