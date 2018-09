Un protocole pour lutter contre la corruption et les atteintes à la probité en Corse

Par Pierre-Louis Sardi, France Bleu RCFM

Un protocole pour lutter contre la corruption et les atteintes à la probité en Corse a été signé hier entre les parquets de Bastia et d'Ajaccio, et le directeur de l'AFA, l'Agence Française Corruption. L'A.F.A créée fin 2016 dans le cadre de la loi relative à la transparence.