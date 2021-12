Un protocole pour renforcer la lutte contre les abus sexuels dans l'Eglise

Ce mercredi, l'évêque de Coutances-Avranches et les parquets de Cherbourg et Coutances ont signé un protocole pour une meilleure information de la justice dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Eglise.

"Se connaître, se parler, c'est progresser et faire avancer la cause des victimes". Voilà comment le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe, résume le philosophie de ce protocole signé ce mercredi à l'évêché de Coutances entre le diocèse et les deux parquets manchois. Fruit d'un travail de deux ou trois ans, ce protocole vise à favoriser la dénonciation d'abus sexuels reçues par le diocèse. Un tel dispositif a déjà été adopté dans une petite vingtaine de diocèses en France.

Pas de filtre

Un protocole qui prend encore plus de sens au lendemain des annonces du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise début octobre. "C'est une garantie de justice, résume Monseigneur Laurent Le Boulc'h, évêque de Coutances-Avranches. On s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les moyens d'évaluer, d'agir seul. Selon le droit canon, l'évêque faisait une enquête préliminaire. Aujourd'hui, on réduit à une analyse de vraisemblance des faits". L'évêque a en quelque sorte un rôle de lanceur d'alerte, mais c'est l'autorité judiciaire qui décide l'ouverture d'un dossier.

Un protocole pour faciliter les choses. L'Eglise n'a pas à apporter de qualification sur les faits. "Le curseur est placé très bas en terme de vraisemblable : on regarde des notions de temps et de lieu. Il ne s'agit pas de faire un tri ou de mettre un filtre", explique Yves Le Clair, procureur de la République de Cherbourg.

J'ai reçu quatre victimes. C'est à chaque fois des moments torturant et forts. Il y a beaucoup de colère. Avec ce protocole, on ne se décharge pas sur la justice. L'Eglise a aussi un travail de reconnaissance de la faute. C'est très important pour l'Eglise. On va même plus loin car pour des faits prescrits, il nous semble important qu'il y ait un cheminement d'écoute proposé et qui peut aller jusqu'à des indemnités - Mgr Laurent Le Boulc'h, évêque de Coutances-Avranches

Plus de 190.000 euros versés au fonds national d'aide aux victimes

A partir du 1er janvier 2022, une commission Reconnaissance et réparation pourra assurer une "prise en charge" des victimes. Un fonds national a été constitué, et chaque diocèse de France y contribue. Et celui de Coutances-Avranches assure sa part. "On a déjà versé 190.000 euros et des dons particuliers. On a pris une partie de cette somme sur des legs d'un prêtre mis en cause dans ce genre d'affaires. Les évêques sont aussi appelés à contribuer. C'est un geste normal, nécessaire", note Mgr Laurent Le Boulc'h.

D'après le rapport Sauvé, dix auteurs présumés ont été recensés dans le diocèse manchois depuis les années 70. Peu de dossiers sont en cours d'instruction dans le département. Le parquet de Coutances fait état de deux affaires : une, ancienne, avec une information judiciaire ouverte il y a de nombreuses années ; et une, révélée plus récemment mais qui concerne des faits anciens. Concernant le parquet de Cherbourg, le procureur fait état d'une affaire impliquant un laïc dans l'enseignement catholique.