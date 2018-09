Huit ans après le viol et le meurtre de Natacha Mougel, cette jeune femme tuée par un récidiviste, alors qu'elle faisait son jogging à Marcq-en-Barœul, la justice reconnaît une nouvelle fois que des dysfonctionnements ont pu mener au drame. La responsabilité d'un expert psychiatre a été reconnue.

Lille, France

L'audience était inédite, en juillet dernier devant la quatrième chambre civile du tribunal de grande instance de Lille, et la décision l'est tout autant. Ce vendredi 21 septembre 2018, un médecin psychiatre a été condamné par la justice. Sa responsabilité civile a été reconnue, huit ans après le viol et le meurtre de Natacha Mougel à Marcq-en-Barœul.

Au moment du drame, le meurtrier Alain Penin était en libération conditionnelle, après avoir été condamné pour un premier viol. Libération qui s'était appuyée sur des expertises psychiatriques. Le médecin en question avait notamment écrit que "le risque de récidive était limité". Il avait également omis de consulter l'historique du dossier médical avant de se prononcer.

Fautes d'une particulière gravité

Saisie par les parents de la victime, la justice civile reconnaît donc que ce médecin a commis des "fautes d'une particulière gravité". Dans son jugement, que nous avons consulté, le tribunal de grande instance de Lille estime que "l'intéressé a manqué, d'une manière la plus élémentaire qui soit, à ses obligations".

Le médecin n'est en revanche pas condamné à payer les 65 000 euros de dommages-intérêt que réclamaient les époux Mougel, car ils ont déjà été indemnisés après d'autres procédures.

Une première

Leur avocat, Me Bruno Drye, constate que "les manquements sont consacrés par la décision. En cela, c'est sans doute une première. Cette décision rejoint les aspirations de Monsieur et Madame Mougel". Il regrette néanmoins que "le ministère de la justice n'ait pas de lui-même tiré les conséquences des dysfonctionnements, alors que c'est le système qu'il faut remettre en cause quand il y a des dysfonctionnements majeurs".

Quant à savoir si ce jugement aura des conséquences sur la pratique de l'expertise médicale, l'avocat espère que cette décision "va attirer l'attention sur les manquements que l'on peut voir, de ci de là, liés à la routine, à la surcharge de travail. C'est une alarme qui est donnée aux intéressés, d'une manière générale".

L'autre médecin qui comparaissait également n'a pas été reconnue responsable.