Un psychiatre gardois mis en examen pour viol et agressions sexuelles

Par Camille Payan, France Bleu Gard Lozère

Un psychiatre qui exerce dans le Gard a été mis en examen pour un viol et deux agressions sexuelles mardi. Trois femmes ont porté plainte. Il a été placé sous contrôle judiciaire et il n'a plus le droit d'exercer.