Un psychiatre manceau, accusé de viols, au centre d'un documentaire sur LCP

L'affaire Guittet est au centre d'un documentaire diffusé ce mercredi 11 janvier sur LCP. Intitulé "#Metoo chez les médecins" , ce film de 52 minutes dénoncent "les agressions et viols perpétrés dans le huis-clos des cabinets médicaux" qui "sont trop longtemps restés impunis". Il s'articule autour du cas de Jean-Paul Guittet, psychiatre manceau accusé de viols par une ancienne patiente et mis en examen en janvier 2018 , comme le révélait à l'époque France Bleu Maine.

Cinq ans d'instruction judiciaire

Mais cinq ans après le début de la procédure, l'instruction judiciaire n'est pas encore close regrette l'avocat de la plaignante : "Cinq ans à attendre un éventuel procès, c'est extrêmement long. Ma cliente le vit très difficilement. C'est une souffrance". Selon Maitre Jean-Baptiste Vigin, ces délais s'expliquent par le manque de moyens du tribunal du Mans et le fait que deux juges d'instruction se sont succédé dans ce dossier.

Toutefois la procédure arrive à son terme. Les investigations sont terminées depuis juin. Et à moins d'une demande d'informations complémentaires de la part de la défense, le juge d'instruction devrait rendre sa décision prochainement. On saura alors si le psychiatre manceau, qui nie avoir violer sa patiente, est renvoyé ou non devant la cour d'assises de la Sarthe, la nouvelle cour criminelle ou encore en correctionnel.

Quatre plaintes classées sans suite

Quatre autres patientes ont accusé Jean-Paul Guittet de viols et d'agressions sexuelles. Mais à chaque fois, la justice a classé les affaires sans suite, le délai de prescription de dix ans étant dépassé. C'est le cas d'Anne, qui témoigne à visage découvert dans le documentaire de LCP : "Je le fais pour éviter à d'autres de vivre un parcours aussi catastrophique que le mien. Il faut mieux considérer les victimes, se montrer plus attentif et surtout les accompagner. Ce ne sont pas des procédures qu'on peut faire tout seul. Moi j'ai été isolée et j'en ai pâti".

Pas radié de l'ordre des médecins

Suite à ces différentes plaintes, la justice a placé Jean-Paul Guittet sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. En revanche, il n'est pas radié de l'ordre des médecins, la commission d'appel attendant elle aussi la fin de l'instruction judiciaire avant de se prononcer.