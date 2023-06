Un psychologue de Besançon visé par deux plaintes pour viols déposées par des patientes

Deux femmes ont porté plainte pour viol contre un psychologue de Besançon. Ces deux femmes âgées d'une vingtaine d'années sont des patientes du praticien. Elles ont chacune eu une relation sexuelle avec lui alors qu'il était leur psychologue mais ont porté plainte plusieurs mois après. Une information judiciaire est ouverte depuis le mois de novembre 2022 et le psychologue a été entendu à deux reprises par les enquêteurs.

ⓘ Publicité

La question de l'emprise

Ces relations sexuelles étaient consenties et les patientes reconnaissent qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte forcé mais elles estiment qu'elle n'avaient pas le pouvoir de dire "non", étant donné la relation psychologue-patiente. Les enquêteurs doivent donc déterminer si cette relation relève de l'emprise, et si elle a facilité les relations sexuelles, alors que le psychologue est censé apporter du mieux-être à la patiente. Le psychologue a ensuite orienté ces deux femmes vers d'autres praticiens pour ne pas rester dans cette situation.

"Une notion pas simple à objectiver" pour le procureur de la République

L'information judiciaire pourrait aboutir à des poursuite si l'enquête montre que le psychologue avait connaissance d'une absence de consentement éclairé de la part des jeunes femmes. "Cette notion d'emprise n'est pas simple à objectiver et caractériser" confie Eitenne Manteaux procureur de la république de Besançon à France Bleu Besançon. les enquêteurs cherchent aussi à savoir si d'autres patientes pourraient être concernées.