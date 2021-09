Un pub nîmois fermé une semaine pour non respect du pass sanitaire par plusieurs clients

À Nîmes, un pub ferme ses portes pour une semaine pour non-respect du pass sanitaire. Le Seven Hills Pub est situé dans le centre commercial des 7 collines. Les patrons avaient apposé sur leur devanture une affichette "zone free pass". Elle n'est pas passée inaperçue. Surtout qu'un contrôle de police a révélé la présence de clients ne détenant pas de pass sanitaire. La sanction vient de tomber des bureaux de la préfecture du Gard : le Seven Hills Pub doit respecter une fermeture administrative de sept jours.

"Clairement, j'ai l'impression que le Seven Hills va servir d'exemple pour la ville de Nîmes. On va salir l'image de mon entreprise simplement pour montrer que la force est là, et qu'on contraint les gens par la force." Philippe Messalles, le propriétaire du Seven Hills Pub sur France Bleu Gard Lozère

Philippe et Anne-Marie, les propriétaires du pub, freinaient des deux pieds pour le Passe sanitaire estimant que ce n'est pas leur rôle de contrôler les clients. Une première visite policière, un simple avertissement, les avait poussés à finalement rentrer dans le rang. "Au départ, on était contre le pass sanitaire, on ne s'en est jamais caché, confie Philippe Messalles, le propriétaire du Seven Hills Pub sur France Bleu Gard Lozère . Par contre, on a eu un premier rappel à l'ordre. On a appliqué les règles. On a scanné tous les clients. " Au cours d'une soirée le 21 août, branle-bas de combat et nouveau contrôle : une vingtaine de policiers, la brigade cynophile, débarquent dans l'établissement. Le périmètre est bouclé et le pass sanitaire contrôlé auprès de l'ensemble de la clientèle. Sur la centaine de personnes présentes, deux QR Code manquent selon les gérants, quatre écrit la police dans son rapport.

"Deux sont passés à travers les mailles du filet. Sur une grosse soirée, ce n'est pas évident d'avoir l'œil sur tout le monde tout le temps. Ou alors, ça voudrait dire qu'on met encore une personne en plus affectée uniquement à ça, mais économiquement, on n'en a pas les moyens".

La sanction tombe ce mardi par courrier : sept jours de fermeture administrative.

"Bruno Le Maire a dit que les restaurants font de gros chiffres d'affaires. Ce n'est pas si simple. Et depuis le pass, on a senti une baisse d'activité. Et sept jours fermés, ça va faire encore des difficultés pour l'entreprise, alors qu'on n'a rien fait d'autre que... travailler", déplore-t-il

Une dizaine de salariés se retrouvent en congés forcés, avec à la clef une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 15.000 à 20.000 euros.

Salée l'addition pour le seven Hills Pub et le piquant de l'histoire, c'est qu'hier soir l'école de police de Nîmes avait retenu 24 couverts.