Un pur-sang poignardé dans son pré à Avignon

L'artiste équestre et dresseur ne décolère pas et a porté plainte auprès de l'hôtel de police d'Avignon. L'entaille profonde faisait plus de dix centimètres et la vétérinaire appelé de toute urgence a pu soigner et recoudre l'animal sans trop de souci et le placer sous traitement. "On le soigne depuis dans son box soir et matin et il se remet doucement. Je ne comprends pas qu'on puisse faire une chose pareille !" relate le cavalier à propos de son meilleur cheval.

Cette nuit-là, il y avait trois autres chevaux dans l'enclos, mais lui seul a été ainsi attaqué. Il faudra bien un mois pour que l'animal se remette complètement d'autant que les chevaux sont des animaux très sensibles et que cette agression peut l'avoir traumatisé.

Un coup dur pour Olivier Garcia après la période confinement qui souhaite, dans son ranch "El Pirata", développer les ballades à cheval dans la ceinture verte avignonnaise.