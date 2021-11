Un puydômois suspecté d'agressions sexuelles et de tentative de viol retrouvé mort en prison dans la Loire

Un détenu de 27 ans, suspecté d'agressions sexuelles et d'une tentative de viol dans la Loire et le Puy-de-Dôme, a été retrouvé mort jeudi soir à la prison de La Talaudière. Il a été découvert dans sa cellule, la gorge tranchée. Les équipes pénitentiaires et médicales n'ont pas pu le réanimer.