Un pylône électrique saboté dans le Gard, action revendiquée par des militants écologistes

Une partie des habitants d'Alès, dans le Gard, a bien failli être privée d'électricité après un sabotage. RTE (le réseau de transport d'électricité) dépose plainte contre X. C'est un pylône haute tension qui a été endommagé à Saint-Just-et-Vacquières en début de semaine dernière. Le parquet qui indique que des investigations poussées sont en cours confiées à la brigade de Salindres appuyée par la brigade de recherche d'Alès.

50.000€ de dégâts.

La cible visée était le site chimique de Salindres à une dizaine de kilomètres

L'action est revendiquée par des militants écologistes, dans un communiqué au média en ligne Reporterre .

"Je suis très inquiet de voir cette radicalité exercée contre des intérêts vitaux, à la fois industriels bien sûr mais pas seulement, indique sur France Bleu Gard Lozère Christophe Rivenq, premier adjoint d'Alès. Si les individus qui ont perpétré ces actes savaient ce qu'on fait à Salindres, ils verraient que ce sont des catalyseurs qui permettent de désimpacter l'environnement (...) ils ne servent pas la cause que ces gens semblent poursuivre. L'environnement on le protégera tous ensemble, et pas les uns contre les autres"