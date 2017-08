Un pyromane franc-comtois arrêté dans les Alpes-de-Haute-Provence

Un homme de 44 ans originaire du Doubs a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi. Il a reconnu avoir allumé un feu volontairement dans la région de Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le pyromane présumé a été placé en garde à vue.

Un pyromane présumé a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). Cet homme de 44 ans, originaire du Doubs, a été arrêté alors qu'il prenait la fuite . Il a rapidement reconnu les faits. Deux premiers départs de feu ont été constatés près d'une zone résidentielle de Manosque, mercredi vers 1h45 du matin. Les riverains ont aussitôt combattu les flammes aidés par les pompiers arrivés sur place très rapidement . Dans le même temps, les policiers repèrent un individu suspect prenant la fuite, mais ils ne parviennent pas à l'interpeller. Ce premier incendie a ravagé 100 mètres carré de broussailles.

Une arrestation en deux temps

Une nouvelle alerte a lieu une heure plus tard, avec deux nouveaux départs de feu dans le même secteur de Manosque, vers 2h50 du matin. Cette fois, 150 m² de végétation partent en fumée, mais l'incendie encore une fois est maîtrisé . Les policiers cette fois ont plus de chance. Ils interpellent un homme au comportement suspect, qui quittait les lieux. Il sentait la fumée, portait des traces de suie, et était en possession d'un briquet. Cet homme originaire du Doubs a été placé en garde à vue, et a reconnu les faits. L'enquête a été confiée à la sureté urbaine de Manosque.