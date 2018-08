Baho, France

Depuis un mois, les habitants vivent dans la crainte des incendies au nord de la commune de Baho, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Pas moins de sept départs de feu ont été recensés dans le même secteur depuis le 23 juillet, à proximité immédiate des maisons, près du City stade et des locaux de l’Adapei.

Par chance, seule la végétation a été touchée : plusieurs hectares de pinèdes et de garigue sont partis en fumée. Mais à plusieurs reprises, des habitations ont été menacées et évacuées. Et face à la virulence des flammes, les pompiers ont dû déployer plusieurs fois un hélicoptère bombardier d’eau.

Par trois fois, le propriétaire d’une habitation menacée a même utilisé sa propre pompe pour combattre les flammes avec l’eau de sa piscine, en attendant l’arrivée des pompiers. En cette fin aout, sa villa est presque entièrement entourée de végétation calcinée.

« Cette situation est très préoccupante », s’inquiète le maire de Baho Patrick Got. Il a fait distribuer des tracts dans les boites-aux-lettres pour appeler les riverains à la vigilance. « Nous n’avions jamais vécu une telle série d’incendies ».

Les gendarmes ouvrent une enquête

Dans le même secteur, deux autres communes sont confrontées depuis le début de l’été à des départs de feu suspects. A Baixas, les pompiers ont dû intervenir à « 5 reprises », selon le maire Gilles Foxonet. Et à Saint-Estève, deux incendies semblent avoir été provoqué volontairement.

La gendarmerie des Pyrénées-Orientales a donc ouvert une enquête « sur un ou plusieurs potentiels incendiaires ». Et elle appelle à population à ouvrir l’œil : « si vous observez un comportement suspect dans cette zone, alertez immédiatement le 17 pour fournir des éléments utiles : description physique, plaque d’immatriculation, type de véhicule… ».

Selon nos informations, un adolescent de Baho aurait déjà été auditionné dans le cadre de cette enquête. Et plusieurs riverains auraient donné le signalement d’un « homme circulant à vélo, avec un sac-à-dos ». Il aurait été aperçu à plusieurs reprises à proximité des départs de feu.