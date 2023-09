Un QR Code lancé pour une meilleure prise en charge au commissariat de police de La Rochelle

Un QR Code vient d'être mis en place pour une meilleure prise en charge au commissariat de police de La Rochelle. On doit cette idée à une étudiante en stage au commissariat. Objectif : simplifier les démarches et s'orienter au mieux en fonction de la nature du problème. Le but est aussi de désengorger l'accueil de l'hôtel de police qui reçoit jusqu'à 400 personnes chaque jour.

Ce QR Code à scanner renvoie vers une foire aux questions où toutes les nature de litiges sont listés. "Plutôt que de conseiller oralement les plaignants pour régler leur problème, on monte un QR Code dans lequel on va mettre toute la documentation nécessaire pour orienter sous forme de foire aux questions vers le système le plus approprié", argumente le commissaire de la Sûreté départementale Olivier Saudreau. Le QR Code est téléchargeable au commissariat rochelais, mais aussi chez les partenaires de la police comme le tribunal de justice, la mairie, les services de médiation ou encore le centre d’information sur les droits des femmes.

D'autres outils ont été mises en place pour améliorer la prise en compte des plaintes. Une adresse mail est fournie : plainte17@interieur.gouv.fr pour envoyer les documents nécessaires et rendre le temps d'attente utile au commissariat... Des formulaires sont également mis à disposition dans le hall d'accueil pour mieux renseigner au mieux votre dossier.