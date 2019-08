Un quadragénaire brûlé à la cuisse par la batterie de sa cigarette électronique à Delle

Delle, France

Dimanche en fin de matinée, vers 11h, un quadragénaire est chez lui à Delle et vapote sur sa cigarette électronique devant sa fenêtre. D'un coup, il ressent une vive douleur à la cuisse et aperçoit un projectile sur le sol. Il est brûlé et son pantalon est troué. L'homme pense qu'on vient de lui tirer dessus à travers la fenêtre. Il est en état de choc et appelle les gendarmes.

Quand les enquêteurs arrivent sur place, la victime est déjà à l'hôpital. Reste le projectile au sol. Les militaires ne comprennent pas ce qui a pu se passer, puisque l'objet est méconnaissable et que l'appartement est situé au 4e étage, sans vis-à-vis.

Explosion de la batterie contre les clés

C'est finalement un expert qui évoque la piste de la cigarette électronique, puisque toute la famille vapote. Piste confirmée par les enquêteurs en inspectant le vêtement de la victime à l'hôpital. Le quadragénaire avait une batterie de secours pour sa cigarette électronique dans sa poche, qui a frotté contre ses clés. Et c'est justement ça qui a provoqué l'explosion.

Le Dellois a pu rentrer chez lui en fin de journée, après vérification qu'il n'avait pas d'infection due aux produits toxiques de la batterie.