Un quadragénaire disparaît à Eybens, la police lance un appel à témoins

Benoît Rolland, 44 ans, n'a plus donné signe de vie depuis dimanche et son départ de son domicile d'Eybens. La police a signalé sa disparition comme inquiétante et a lancé un appel à témoins.

Benoît Rolland a 44 ans, il mesure 1m77, et il est de corpulence mince. Sans emploi, très isolé, il a un profil dépressif, explique la police eybinoise. Il a notamment fait un séjour en centre psychiatrique il y a un mois. Parti de chez lui, à Eybens, dimanche après-midi, il ne donne plus signe de vie. Les recherches de la gendarmerie se concentrent sur la zone boisée en périphérie d'Eybens et de Poisat, et un appel à témoins a été lancé.

Si vous l'avez vu, ou que vous possédez des informations pour le retrouver, vous pouvez appeler la gendarmerie au 04 76 25 43 93.