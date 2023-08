Un quadragénaire se jette sous les roues d’une voiture sur l’A65, la conductrice sous le choc

Un gros choc, ce samedi midi, sur l'A65 Bordeaux-Pau à hauteur de Bostens, entre Roquefort et Mont-de-Marsan. Un homme d'une quarantaine d'années se jette sous les roues d'une voiture. Il décède sur le coup. Au volant de la voiture, une femme enceinte et deux autres passagers.

Les passagers de la voiture très choqués

À leur arrivée, les secours et gendarmes découvrent la voiture de la victime abandonnée sur la bande d'arrêt d'urgence. À quelques mètres, celle de la conductrice, arrêtée également sur le bord de l'autoroute. Celle-ci, enceinte et choquée, a fait un malaise. Elle est soignée sur place par les pompiers et les deux personnes qui l'accompagnent sont également prises en charge, en état de choc.