Un quadragénaire se tue sur la route dans le Médoc

Un homme de 44 ans est mort, mardi soir sur la route de Soulac. La voiture qu'il conduisait a fait une sortie de route et s'est encastrée dans un poteau électrique, au niveau de Gaillan-en-Médoc.

Un homme de 44 ans s'est tué sur la route, mardi soir, dans le Médoc. Les pompiers et les gendarmes ont été appelés vers 22h50 pour intervenir sur les lieux de l'accident, sur la Route départementale 1215, ou route de Soulac. Selon les premiers éléments, la victime, qui se trouvait seul dans sa voiture, en a perdu le contrôle, est sortie de la route, et s'est encastrée dans un poteau électrique en béton. Sur place, les équipes du Service médical d'urgence et de réanimation (Smur), n'ont pas réussi à le ranimer.

L'accident a provoqué une coupure de la route le temps de l'intevention des secours, elle a été rouverte dans la matinée. Les équipes d'Enedis ont aussi dû intervenir pour rétablir en électricité une dizaine de foyers des environs.