Un quartier bloqué à Marcey-les-Grèves, la gendarmerie effectue une reconstitution

Un quartier entier de la commune de Marcey-les-Grèves a été bloqué par la gendarmerie ce mercredi après-midi. En cause, une reconstitution demandée par le parquet de Coutances dans le cadre de l'enquête autour de ce gendarme renversé par un chauffard à Ponts le 15 janvier 2020.

L'affaire remonte à plus d'un an, à Avranches.

C'est une affaire vieille de plus d'un an qui a resurgit ce mercredi à Marcey-les-Grèves, près d'Avranches. Un quartier entier de la commune a été bloqué par la gendarmerie, dans le cadre d'une reconstitution demandée par le parquet de Coutances. Celui-ci enquête toujours, un an après qu'un militaire ait été percuté volontairement par un chauffard, à Ponts.

Un suspect de 20 ans

Quelques jours plus tard, un jeune homme de 19 ans avait été interpellé par les forces de l'ordre, dans l'Ille-et-Vilaine. Depuis, il est toujours mis en examen pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.