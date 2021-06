Un quartier dans la stupeur à Avignon après la mort de deux hommes tués par balles

Deux hommes de 20 et 34 ans ont été tués par balles dans la nuit de lundi à mardi. L'enquête débute pour retrouver le ou les auteurs de ce qui est attribué à un règlement de compte. Les enquêteurs de la police judiciaire ont entendu les habitants de ce secteur situé entre Monclar et Champfleury.

C’est en bordure de la rue Pierre Martelange que vers minuit plusieurs détonations retentissent. Le voisinage sans savoir qu’il s’agit de tirs n’est pas étonné car plusieurs fois par semaine des feux d’artifices lancés depuis quelques pâtés de maisons plus loin retentissent. Néanmoins plusieurs riverains se mettent à la fenêtre comme ce couple : « On entend souvent des feux d’artifices mais là c’est vrai qu’on a senti que c’était tout proche et très fort ». Cette mère de famille évoque même une série de détonations qui a duré : « J’ai bien entendu une douzaine de coups de feu , ça m’a semblé très long ». Cet habitant qui a son appartement au rez-de-chaussée évoque les faits comme si il était aux première loge : « J’ai bien entendu un scooter, pas une moto, un scooter de forte cylindrée et ça a tiré plusieurs fois ». Sa voisine du dessus confirme la présence d’un scooter, elle s’est mise toute de suite à la fenêtre car sa voiture explique-t-elle est garée ‘’juste là’’.

Des circonstances qui se rapportent à un réglement de compte

Tous les habitants de ce secteur des avenues Martelange et Girard et de la rue Achard évoquent entre-eux ce mardi matin cet évènement d’autant que, par groupe de deux, plusieurs enquêteurs de la police judiciaire ont fait du porte-à-porte toute la matinée pour la traditionnelle enquête de voisinage.

Pour le procureur d'Avignon tout laisse penser à " un contexte de guerre des gangs liée au trafic de drogue".

Des douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place. Chaque victime a été atteinte de plusieurs balles. Le plus âgé est décédé sur place, le plus jeune des suites de ses blessures après avoir été conduit au centre hospitalier.