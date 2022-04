Un quartier entier de Nice à la recherche d'une poule disparue dans une école primaire.

Belinda est une poule et elle a disparu de son poulailler. L'affaire aurait pu en rester là mais c'était sans compter les habitants de tout un quartier de Nice qui sont partis à sa recherche.

Dans le quartier de l'Arianne, de petites affiches ont fleuri un peu partout. Dessus, une photo de Bélinda accompagnée de ces quelques mots: "Une poule de l'école René Cassin a disparu ! Elle est petite, grise, col doré, sans queue. Si vous l'apercevez ou si vous l'avez recueillie vous pouvez contacter la maîtresse..." Suit un numéro de téléphone.

Alors nous nous sommes précipité dans le quartier, à la recherche nous aussi, France Bleu Azur, de cette poule. Première étape: l'école et le poulailler. Le lieu du crime quoi ! Le reporter ne peut qu'y constater les dégâts: il n'y en plus que 4 gallinacés dans l'enclos. Un renard ? Un chef cuistot spécialisé dans la volaille ? Les questions face aux élèves, malgré quelques témoins affutés, restent sans réponse. Alors direction les rues aux alentours, le quartier. Tout le monde est au courant. Tout le monde participe plus au moins aux recherches mais personne n'a vu Belinda. Même pas une quelconque trace d'oeuf. Rien ! Notre reporter, le meilleur limier de la rédaction, va ainsi se casser les dents (de poule) sur toutes les pistes qu'il décide de suivre. Après plusieurs heures d'enquête, il faut se rendre à l'évidence, Belinda, la poule, s'est volatilisée. Affaire à suivre !