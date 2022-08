Un quatrième braquage à main armée dans un supermarché en Dordogne, le même suspect recherché

C'est "le même mode opératoire" que pour les trois braquages de Chancelade, indique le Parquet de Périgueux. Ce samedi 27 août vers huit heures du matin à l'ouverture du magasin, un homme a braqué la supérette SPAR du Cours Saint-Georges à Périgueux, selon les informations de France Bleu Périgord. Lunettes de soleil sur le nez et bob vissé sur la tête, avec un masque en tissu sur le bas du visage, il a menacé les deux employés du magasin avec un pistolet dont on ne sait pas s'il est réel ou factice.

L'homme est reparti avec 1.800 euros pris dans la caisse, selon le patron du magasin. Les témoins sur place n'ont pas vu comment il est reparti, et s'il a pris une voiture. Il n'y avait pas de client dans le magasin au moment des faits. La vidéosurveillance du magasin a été exploitée, ainsi que les empreinte, mais le suspect portait des gants de ménage lors du braquage.

Le même mode opératoire

Les deux employés ont été entendu au commissariat de Périgueux dans la matinée. La police scientifique et les enquêteurs ont passé plus de deux heures sur place ce matin. Vers midi, le magasin a pu rouvrir à la clientèle. Au commissariat de Périgueux, on confirme qu'un "très gros dispositif" est mobilisé pour faire la chasse au braqueur. Les commerçants des zones commerciales et du centre-ville ont été avisés par la police, des patrouilles tournent jour et nuit dans l'agglomération.

La police judiciaire et la Brigade de sûreté urbaine du commissariat de Périgueux sont mobilisés sur l'enquête, ouverte pour "vol à main armée". Pour le moment, rien n'affirme que c'est le même braqueur que les trois autres, mais vu le mode opératoire, le descriptif du pistolet, du bob, des lunettes et du masque, les enquêteurs pensent que le braqueur de Chancelade pourrait avoir récidivé.

"Il a fait mine de déposer une bombe", dit le patron

Mais cette fois, il pourrait y avoir des différences : "Il a fait mine de déposer une bombe sur la caisse", affirme le patron Frédéric Duval, qui n'était pas présent au moment des fait mais qui a visionné la vidéosurveillance avec les enquêteurs : "C'est un monsieur pas très grand, un peu gringalet, et il a obligé les employés à aller chercher le peu de coffre qu'on a, puisqu'on le retire tous les jours".

C'est le quatrième braquage en moins d'une semaine dans l'agglo de Périgueux. Trois braquages ont eu lieu dans la zone commerciale de Chancelade, le premier lundi après-midi à l'Intermarché pour un butin de 300 euros. Les deux autres à Lidl quelques centaines de mètres plus loin, pour un butin d'un millier d'euros, et à Grand Frais dans la foulée, pour 200 euros.